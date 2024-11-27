"Кількість загиблих дітей їх не вразить": ПАР допоможе Україні, але є складний момент

Говорити з ПАР мовою цифр безглуздо

Для Південно-Африканської Республіки (ПАР), яка готова стати посередником у поверненні депортованих росіянами українських дітей, не дуже переконлива кількість постраждалих, убитих, поранених, які отримали каліцтва, насильно вивезених до Росії дітей. Проте їх чіпляють окремі людські історії.

Про це "Телеграфу" розповіла юрист-експертка Регіонального центру прав людини (RCHR), доктор філософії в галузі права Катерина Рашевська у матері у матеріалі: "ПАР може дати Росії під дих: африканці допоможуть Україні у найважливішому питанні" .

"На жаль, їх не вражає те, що з початку повномасштабного вторгнення було вбито (тільки за офіційними даними — Ред.) майже 600 українських дітей і понад 1600 було поранено, — каже експерт. — Вони на це згадають 10 тисяч загиблих у Газі. Так ж не вражає і 20 тисяч українських дітей, які примусово переміщені до Росії. Вони думають про 1,8 мільйона дітей-біженців із Південного Судану", — сказала Рашевська.

Вона додала, що говорити з ПАР мовою цифр безглуздо. Однак їх чіпляють окремі людські історії, і на цьому можна зіграти.

"Ось тут – розділили братів, а тут – у тата забрали дітей, а ось тут – мама, попри всі зусилля, не може зустрітися із сином чи дочкою. На цьому і треба зіграти, але це має бути стартовою точкою. Тобто не статистика, не якісь ефемерні речі, а конкретні діти, кроки, заходи, які можуть повернути їх до батьків, в Україну", — наголосила співрозмовниця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до повернення українських дітей залучено і неурядові організації, які констатують, що в депортації Росія активно сприяє "перевихованню" та мілітаризації.