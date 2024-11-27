Говорить с ЮАР на языке цифр бессмысленно

Для Южно-Африканской Республики (ЮАР), которая готова стать посредником в возвращении депортированных россиянами украинских детей, не очень убедительно количество пострадавших, убитых, раненных, получивших увечья, насильно вывезенных в Россию детей. Однако их цепляют отдельные человеческие истории.

Об этом "Телеграфу" рассказала юрист-экспертка Регионального центра прав человека (RCHR), доктор философии в области права Екатерина Рашевская в матери в материале: "ЮАР может дать России под дых: африканцы помогут Украине в важнейшем вопросе".

"К сожалению, их не впечатляет то, что с начала полномасштабного вторжения были убиты (только по официальным данным — Ред.) почти 600 украинских детей и более 1600 были ранены — говорит эксперт. – Они на это упомянут 10 тысяч погибших в Газе. Так же не впечатляет и 20 тысяч украинских детей, принудительно перемещенных в Россию. Они думают о 1,8 миллионах детей-беженцев из Южного Судана", — сказала Рашевская.

Она добавила, что говорить с ЮАР на языке цифр бессмысленно. Однако их цепляют отдельные человеческие истории и на этом можно сыграть.

"Вот здесь – разделили братьев, а здесь – у папы забрали детей, а вот здесь – мама, не смотря на все усилия, не может встретиться с сыном или дочерью. На этом и нужно сыграть, но это должно быть стартовой точкой. То есть не статистика, не какие-то эфемерные вещи, а конкретные дети, шаги, меры, которые могут вернуть их к родителям, в Украину", — подчеркнула собеседница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что к возвращению украинских детей привлечены и неправительственные организации, констатирующие, что в депортации Россия активно способствует "перевоспитанию" и милитаризации.