Американський доброволець відверто розповів, чому приїхав воювати за Україну (відео)

Метью Семпсон провів понад 600 днів на фронті

Серед тих, хто обороняє Україну є й іноземці. Метью Семпсон — ветеран Корпусу морської піхоти США та колишній снайпер-скаут, який брав участь в операціях в Іраку, добровольцем прийшов в міжнародний легіон.

Він брав участь, зокрема у боях за Бахмут. Окрім участі в бойових діях в Україні, Семпсон багато часу присвячує інформуванню американців про реальні події в Україні. У своїх чисельних виступах в ЗМІ він наголошує, що Росія точно вправно робить одне — запускає дезинформацію, тоді як звичайні громадяни США не в курсі, наскільки страшна ситуація в Україні та як відчайдушно обороняються українці. "Українські військові можуть робити фантастичні речі, їм просто потрібна зброя і боєприпаси, щоб робити це, а також дозвіл на їх використання", — зазначив він після перебування на передовій.

В коментарі КИЇВ24 Метью Семпсон розповів, чому він приїхав в Україну. Чоловік зазначив, що хотів допомогти іншим завжди, тому і вступив в армію США 20 років тому. За час військового досвіду він багато дізнався про Росію та про те, як вони знищують цивільне населення під час вторгнення. І хоч він мало знав про Україну до початку наступу РФ, але "я відчував, що це мій обов'язок прибути в Україну та захищати ваш народ. Я використовую свій досвід на полі бою, щоб допомогти вам".

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель на фронті волонтера-медика з Британії. Пітер Фуше допомагав в Україні з 2022 року, спочатку як волонтер, а потім освоїв фах бойового медика.