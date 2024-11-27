Американский доброволец откровенно рассказал, почему приехал воевать за Украину (видео)

Мэтью Семпсон провел более 600 дней на фронте

Среди обороняющих Украину есть и иностранцы. Мэтью Семпсон — ветеран Корпуса морской пехоты США и участвовавший в операциях в Ираке бывший снайпер-скаут добровольцем пришел в международный легион.

Он участвовал, в частности, в боях за Бахмут. Кроме участия в боевых действиях в Украине, Сэмпсон много времени посвящает информированию американцев о реальных событиях в Украине. В своих многочисленных выступлениях в СМИ он отмечает, что Россия точно умело делает одно — запускает дезинформацию, в то время как обычные граждане США не в курсе, насколько страшна ситуация в Украине и как отчаянно обороняются украинцы. "Украинские военные могут делать фантастические вещи, им просто нужно оружие и боеприпасы, чтобы делать это, а также разрешение на их использование", — отметил он после пребывания на передовой.

В комментарии КИЕВ24 Мэтью Семпсон рассказал, почему он приехал в Украину. Мужчина отметил, что хотел помочь другим всегда, потому и вступил в армию США 20 лет назад. За время военного опыта он многое узнал о России и о том, как они уничтожают гражданское население во время вторжения. И хотя он мало знал об Украине до начала наступления РФ, но "я чувствовал, что это моя обязанность прибыть в Украину и защищать ваш народ. Я использую свой опыт на поле боя, чтобы помочь вам".

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели на фронте волонтера-медика из Британии. Питер Фуше помогал в Украине с 2022 года, сначала как волонтер, а затем освоил профессию боевого медика.