Розмова Зеленського з Трампом і не тільки: три події, які зробили сьогоднішній день історичним

Зеленський мав розмови віч-на-віч з кількома політиками, окрім Трампа

Субота, 26 квітня, відзначилась не тільки похованням Папи Римського, а й трьома знаковими подіями, які у підсумку можуть стати історичними. Важливими для України були не тільки зустрічі, а й заяви деяких світових лідерів.

Тож "Телеграф" підбиває підсумки цього дня. І першою знаковою подією стала зустріч президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, його розмова з 47-м президентом Штатів була продуктивна, хоча і тривала кілька хвилин. Вони обговорювали "чутливі питання" щодо завершення війни в Україні та наближення миру. Мережу неабияк здивував формат цієї зустрічі, адже Трамп та Зеленський сиділи на стільцях у палаці Ватикану і розмовляли.

Зустріч Трампа з Зеленським

Сама зустріч відбулась у Ватикані і стала історичною не тільки через місце проведення. Річ у тім, що незадовго після зустрічі президент Трамп досить категорично висловився про Путіна.

Заява 47-го президента Штатів разом зі словами лідерів європейських країн, зокрема президента Франції Емануеля Макрона та премʼєрки Італії Джорджії Мелоні стала другою подією, яка робить 26 квітня історичним днем.

Трамп жорстоко висловився про очільника Росії Володимира Путіна. Він сказав, що той "не мав жодних причин", аби обстрілювати українські міста. Президент США наголосив, що готовий "тиснути санкціями" на Кремль, щоб той закінчив війну в Україні. До того ж Трамп спростував слова, що нібито США готові "віддати Крим Росії".

Окрім цього, президент Франції Емануель Макрон, після приватної розмови з Зеленським, заявив, що Путін має довести свою "справжню готовність" до миру.

"Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями, щоб досягти цього. Тепер справа за президентом Путіним — довести, що він дійсно хоче миру", — написав президент Франції у соцмережі X.

На думку премʼєрки Італії Джорджії Мелоні, зустріч Зеленського та Трампа дійсно стала історичною подією. Особливо враховуючи, що коли вони востаннє бачились особисто виникла чимала сварка.

"Бачити Дональда Трампа та Володимира Зеленського, які говорять про мир на похороні Папи Миру, — це має таке величезне значення. Сьогодні був історичний день", — цитує прем'єрку Sky News.

Додамо, що Мелоні також зустрілася із Зеленським. За її словами, від Москви очікують на конкретну демонстрацію готовності до миру.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками зустрічі з Зеленським заявила, що Європа завжди підтримуватиме Україну за столом переговорів.

"Європа завжди стоятиме поруч з Україною в її прагненні до миру. Сьогодні ми також обговорили кроки, які робить Україна, щоб заслужити своє місце в нашій сім'ї народів", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

І третьою подією у підсумках 26 квітня є порушення протоколу Ватиканом під час церемонії прощання з Папою Франциском у Римі. Адже Зеленського посадили поруч із Трампом і Макроном, чого не мало бути.

Зазначається, що усіх світових лідерів саджали за назвами їхніх країн в алфавітному порядку французькою мовою. Тому Зеленський мав бути десь у третьому ряду, але його посадили в перший – зовсім поруч із Трампом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фоні зустрічі Зеленського та Трампа в Кремлі зробили гучну заяву про переговори з Україною.