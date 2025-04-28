Навіть Трамп такого не робив: тарифи "Київстару" стали мемом

Розцінки "Київстару" можуть здивувати навіть президента США

Підвищення тарифів на мобільний зв’язок серед українських операторів давно стало невіддільною частиною сучасного українського фольклору. А нові оповіді про це свідчать, що навіть тарифи американського президента Дональда Трампа не були настільки жорсткими.

Старий сюжет на новий лад вирішили обіграти автори телеграм-каналу "Мемоборона". Там припустили, що контакти між американським та українським президентами дуже рідкісні саме з цієї причини.

Автори мема натякають, що навіть ті тарифи, які Трамп запровадив проти практично всіх країн світу, виглядали цілком розумними на тлі підвищення тарифів "Київстару", який вважається найбільш "народним" мобільним оператором України.

Як повідомлялося раніше, "Київстар" запустив онлайн-помічника на базі штучного інтелекту на ім’я Зоряна. Однак користувачі мережі її працями були скоріше роздратовані, оскільки виникло багато скарг на те, що бот генерує випадкові фрази, не слухає скарги клієнта і наполегливо відмовляється пов’язувати людину з живим оператором. Після цього з’явилося багато прохань відключити її зовсім.