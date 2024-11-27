Эти цифры вас поразят: сколько картошки ели украинцы в XIX веке

Картофель – привычный продукт на украинском столе, но мало кто знает, как он оказался в наших краях и при каких обстоятельствах превратился в любимое блюдо миллионов

В XVIII веке в Украине началась настоящая пищевая революция. А повлекло ее появление картофеля.

Сначала население относилось к новому овощу настороженно, но впоследствии он навсегда изменил рацион украинцев. "Телеграф" выяснил, сколько килограммов картофеля съедали крестьяне в XIX веке. Цифра вас удивит.

Когда в Украине начали есть картошку

Историк рассказал, что первые картофельные огороды появились в городах. К середине XIX века они уже были в пригородах Киева – Куреневцы, Приорцы и Зверинцы. В 1845 году киевляне собрали более 600 тонн картофеля, хотя губернатор Иван Фундуклей констатировал, что на рынке ежегодно сбывалось 14,5 тысяч телег картофеля — один на каждых четырех киевлян.

Регионы Украины по-разному восприняли новый продукт. На Галичине картофель стал основой питания, где потребление достигало невероятных 310 кг на человека в год. Михаил Драгоманов даже описывал пиры, где все блюда были картофельными – от супа до десерта.

А вот в степных губерниях картофель выращивали в основном немецкие колонисты. Местные крестьяне Херсонской и Екатеринославской губерний имели достаточно зерновых и не нуждались в новой культуре.

Горожане экспериментировали с новым продуктом: пекли, варили, смешивали с мукой. Этнограф Василий Милорадович в шутку называл распространение картофеля "войной за просвещение". Первые рецепты были простыми: жаренная на сале, вареная с маком, добавление к традиционным блюдам – ухи и борща.

Сколько картошки ели в селах

Картофель оказался настоящим спасением для простых людей. Он давал стабильные урожаи, мог расти на малоплодородных землях и позволял прокормить семью даже с небольшого участка. Если в середине XVIII века собрать 4 тысяч тонн картофеля считалось успехом, то в конце XIX века – уже 280 тысяч тонн.

Экономический аспект был не менее важен. Пуд картофеля стоил 15-25 копеек (дневной заработок ремесленника), тогда как пуд ржаной муки – 26-40 копеек. Состоятельный селянин мог съесть до 150 кг картофеля в год.

А это даже превышает современные показатели. Наибольшее потребление картофеля на душу в Украине – 126 кг (по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на 2020 г.)

Интересно, что крупных землевладельцев того времени картофель мало интересовал. Зато его оценили производители водки – ведь из него можно было дешево делать спирт, экономя зерно для других нужд.

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