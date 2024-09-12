Український Хогвартс можна побачити безкоштовно: вісім найкращих місць, які варто відвідати у Чернівцях (фото)

У цьому місті можна насолодитися старовинною архітектурою європейської спадщини

Кожна людина має свої уподобання щодо відпочинку: комусь подобається відновлювати сили на природі, а хтось надає перевагу огляду архітектури в історичних містечках. На щастя, в Україні є чимало цікавих місць, які залишають незабутні враження.

"Телеграф" розповість, куди варто піти у Чернівцях на вихідних цієї осені. Водночас дізнаєтесь, у скільки обійдеться така поїздка до красивого містечка.

Що побачити у Чернівцях

Чернівці вважається одним із найдавніших міст в Україні, перша згадка про яке датується ще 1076 роком. Тут збереглися зразки давньої європейської архітектури, які мають цікаву історію і розкішний вигляд.

Найчастіше туристи їдуть у це місто на Заході України, щоб побачити Національний університет Юрія Федьковича. Раніше це була колишня резиденція митрополитів Буковини та Далмації.

Об'єкт належить до історичної спадщини ЮНЕСКО. Це місце часто називають українським Хогвардсом, нагадуючи вигадану школу чаклунства з "Гаррі Поттера", а не університет. Сьогодні це головний корпус вишу, де студенти навчаються на різних спеціальностях.

А туристи приходять сюди, щоб відчути величну атмосферу давнини й зробити атмосферні фото. Вхід на територію є безкоштовним, а за екскурсії треба платити: дітям й студентам — 30 гривень, індивідуальні екскурсії — 100 гривень.

Фото: Чернівецька ОДА

Після цього варто прогулятися Турецькою площею, яка вважається однією з найдавніших у місті. На цьому місці сьогодні можна побачити старовинну криницю Буковини. За легендою, під час османських походів один турецький паша освідчив тут українці. Утім, вона почала від нього втікати й стрибнула в криницю. Там дівчина потонула.

Не забудьте відвідати музей відомої буковинської письменниці Ольги Кобилянської, що на вулиці Димитрова 5. Тут ви можете побачити, в яких умовах жила Ольга та дізнатися багато нового про її творчість. Також обов'язково пройдіться вулицею Кобилянської, адже зможете помилуватися красивими старовинними будинками.

Якщо ви вже приїхали у Чернівці, тоді завітайте на Центральну площу. Там можна побачити міську раду, на башті якої сурмач грає композицію "Марічка". Цій традиції вже понад 20 років. Також на Центральній площі розташований Художній музей, пам'ятник Тарасу Шевченку та меморіал загиблим українським захисникам.

Поціновувачі естетики обов'язково оцінять Чернівецький театр, який простягнувся на однойменній площі. Цю красиву будівлю, виконану у стилі бароко, хочеться розглядати з усіх боків. Вона вважається пам'яткою архітектури національного значення. Споруда є не менш красивою й усередині, до того ж можна взяти квиток на цікаву виставу.

Також у Чернівцях варто побачити так званий будинок-корабель, виконаний у стилі модерну та неоренесансу. Його форма схожа на судно, що має незвичний вигляд. Водночас прокладіть маршрут до костелу Найсвятішого серця Ісуса та будинку–близнюків.

Як дістатися до Чернівців

До цього історичного містечка можна дістатися автівкою, потягом, автобусом. Якщо добиратиметесь власним транспортом з Києва, треба виїхати на дорогу Н03. Це займе близько 7,5 годин, адже потрібно подолати понад 530 кілометрів.

Дуже комфортно їхати у Чернівці потягом. Квитки можна взяти з багатьох українських міст. Наприклад, з Києва до Чернівців можна доїхати всього за 128 гривень. У дорозі будете майже 12 годин.

З Дніпра до Чернівців добиратися потягом понад 19 годин, а вартість — 540 гривень. А от зі Львова до Чернівців можна дістатися за 5 годин, заплативши 218 гривень.

Також з багатьох міст курсують прямі автобуси до Чернівців. З Харкова можна приїхати до Чернівців за 1300 гривень, будучи в дорозі 17 годин. З української столиці до Чернівців доведеться заплатити 1000 гривень за 10 годин дороги. Натомість з Луцька дорога займе 8 годин, а квитки коштують 700 гривень.

Де зупинитися в Чернівцях

Питання житла залежить від того, які умови вам потрібні. Хтось шукає фешенебельний готель у центрі міста, а комусь підійде варіант хостела деінде. Наприклад, квартиру на 1 день можна орендувати в Чернівцях щонайменше за 700 гривень. А от місце в хостелі на 8 людей обійдеться вам дешевше, всього у 250 гривень.

Для любителів розкоші є красиві готелі. Апартаменти з простішими умовами починаються від 800 гривень, а за більш вишукані заплатите 1100-2000 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про старовинний маєток дворян на Чернігівщині. Це красиве місце, де можна побачити розкішний палац і багату природу.