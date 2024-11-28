Втомилися від війни і згодні на капітуляцію? Чому українці не хочуть воювати за кордони 1991 року

Домагатися своїх цілей можна і невоєнним шляхом, каже політолог

Опитування центру "Соціальний моніторинг" і соцслужби американського інститут Gallup показують, що менше 40% українців готові воювати за вихід на кордони 1991 року і більше 50% готові до переговорів про заморожування бойових дій. Вони перегукуються зі словами президента Володимира Зеленського, що Україна не визнає анексію Криму, але буде домагатися звільнення півострова дипломатичним шляхом, щоб не втратити багато наших військових.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог Ігор Рейтерович. Він пояснив, чим викликані такі настрої українців.

На його думку, перед опитуваними ставили жахливий вибір: воювати ще три роки, пожертвувати 100 тисячами військових, щоб повернути якісь території, чи отримати гарантії Заходу, сідати за стіл переговорів і зупинити активну фазу бойових дій.

— Українці не готові на капітуляцію, це треба розуміти. Бо я бачив, як дехто брав результати цього опитування і вкидав тезу, що українці втомилися [від війни], готові на що завгодно, — каже політолог. — Ні, там не написано, що ми на що завгодно готові. Ми готові до нормальних перемовин, які дадуть нам якісь зрозумілі гарантії і неможливість повторення 2022-го року. Так що це непогане опитування, тому треба працювати з його результатами.

За словами політичного експерта, це опитування збурило значну частину українського суспільства, але подібних йому буде дедалі більше.

— Соціологи будуть більш жорстко формулювати запитання і відповіді. Можливо, вони трошки не будуть подобатися, або заголовки (це ж ще мистецтво) будуть не сильно подобатися. Тому треба розбиратися в суті і не боятися (владі в першу чергу) комунікувати з цих питань і казати [українцям], що насправді нічого не помінялося. Просто є дещо інші підходи, і давайте їх враховувати, — підсумував політолог.

Нагадаємо, раніше психолог Світлана Чуніхіна пояснила "Телеграфу", що не так з опитуваннями про кінець війни між Росією і Україною.