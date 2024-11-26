Мобілізація - не головна: опитування показало, які проблеми хвилюють українців зараз найбільше

Соціологи з'ясували головні проблеми, які хвилюють українців сьогодні

Більшість громадян України хвилює не мобілізація до лав Сил оборони, а зростання витрат на життя, зокрема здорожчання продуктів та комунальних послуг.

Про це йдеться в опитуванні Центру "Соціальний моніторинг". Опитування проводилося з 15 по 21 листопада методом телефонних інтерв’ю. Всього було опитано 1200 осіб з різних регіонів України віком від 18 років.

Дослідження було проведено на замовлення American Political Services, LLC.

Респонденти вказали головними проблемами хабарництво та корупцію в органах влади (51%), підвищення цін на продукти харчування (43%), високі тарифи за оплату комунальних послуг (39%). Далі йдуть низький рівень пенсій та соцвиплат, а також низький рівень оплати праці (по 27% у кожному пункті).

Водночас 17% опитаних хвилює низький рівень обороноздатності України, а 15% — мобілізація рідних та близьких до лав Сил оборони України. Безробіття хвилює 12% опитаних, ще 10% непокоїть недостатній рівень підтримки України з боку союзників, а 10% — недоступність якісних медичних послуг та препаратів.

60% опитаних українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, тоді як 30% з цим не згодні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, український соціолог Віктор Небоженко розповів, що не так з настроями українців у питанні закінчення війни.