Українці довіряють Зеленському: що показали результати нового опитування

Є значна різниця між результатами 2019 року та 2024 року

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського залишився на тому ж рівні, на якому перебував у травні цього року. У всіх регіонах України ситуація досить схожа і баланс довіри-недовіри є позитивним.

Такі результати показує опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 20 вересня до 3 жовтня. Зазначається, що наразі главі держави довіряють 59% українців та 37% — не довіряють.

"Після президентських та парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Однак до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє). Після вторгнення рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року – до 64%, до травня 2024 року – до 59%" — йдеться у матеріалі КМІС.

Також наголошується, що ситуація у всіх регіонах практично схожа і баланс довіри-недовіри позитивний. Однак виділяється схід, де 51% довіряють та 45% – не довіряють. В інших регіонах довіряють дещо більше – 58-62% проти 35-38%, які не довіряють президентові.

Згідно з опитуванням, 54% українців вважають, що Захід хоче прийнятного для України результату. Водночас 38% вважають, що Захід втомився від України й тисне на неї заради укладання несправедливого світу.

Більше Володимиру Зеленському довіряють ті, хто вважає, що Захід хоче справедливого миру (69%). Серед тих, хто вважає інакше, 50% та 47% відповідно довіряють президенту, не довіряють — 48% та 42% відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці відповіли на запитання, чи бажають вони бачити Володимира Зеленського президентом до кінця війни в Україні.