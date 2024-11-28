Устали от войны и согласны на капитуляцию? Почему украинцы не хотят воевать за границы 1991 года

Добиваться своих целей можно и невоенным путем, говорит политолог

Опросы центра "Социальный мониторинг" и соцслужбы американского института Gallup показывают, что менее 40% украинцев готовы воевать за выход на границы 1991 года и более 50% готовы к переговорам о замораживании боевых действий. Они перекликаются со словами президента Владимира Зеленского, что Украина не признает аннексию Крыма, но будет добиваться освобождения полуострова дипломатическим путем, чтобы не потерять много наших военных.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он объяснил, чем вызваны такие настроения украинцев.

По его мнению, перед опрашиваемыми ставили ужасный выбор: воевать еще три года, пожертвовать 100 тысячами военных, чтобы вернуть какие-то территории, или получить гарантии Запада, садиться за стол переговоров и остановить активную фазу боевых действий.

— Украинцы не готовы на капитуляцию, это надо понимать, потому что я видел, как некоторые брали результаты этого опроса и вбрасывали тезис, что украинцы устали [от войны], готовы на что угодно, — говорит политолог. — Нет, там не написано, что мы на что угодно готовы. Мы готовы к нормальным переговорам, которые дадут нам внятные гарантии и невозможность повторения 2022-го года. Так что это хороший опрос, поэтому нужно работать с его результатами..

По словам политического эксперта, этот опрос возмутил значительную часть украинского общества, но подобных ему будет все больше.

— Социологи будут более жестко формулировать вопросы и ответы. Возможно, они немного не будут нравиться, или заголовки (это же еще искусство) будут не сильно нравиться. Поэтому нужно разбираться в сути и не бояться (властям в первую очередь) коммуницировать по этим вопросам и говорить [украинцам], что на самом деле ничего не поменялось. Просто есть другие подходы, и давайте их учитывать, — подытожил политолог.

Напомним, ранее психолог Светлана Чунихина объяснила "Телеграфу", что не так с опросами о конце войны между Россией и Украиной.