Журналісти звинуватили Луганську ОВА в крадіжці чужих новин: що сталося

Замість хоч якоїсь роботи Луганська ОВА існує як символ

Журналіст Олександр Білокобильський звинуватив Луганську ОВА в крадіжці новин. Він обурений, що посадовці беруть чужі новини та при цьому не посилаються на першоджерело.

За його словами, ОВА робить це регулярно. Про це йдеться в матеріалі "Фарватер.Схід".

"Кожен журналіст знає, що завжди треба посилатися на першоджерело, якщо береш новину звідкілясь. Луганська ОВА регулярно бере новини видань, що пишуть про регіон, і видає їх за власні. Як на мене, це геть не відповідає Етичному кодексу держслужбовців", – пише він.

Як приклад, у статті наводиться випадок, коли автор побачив свою новину про "чорний ринок" доступу до мережі інтернет на тимчасово окупованих територіях у виданні "Сєвєродонецьк Онлайн" із заголовком "ЛОВА: Кафе у Рубіжному продає Wi-Fi лише окупантам, Привілля та Новодружеськ досі без комунікацій", яке посилалося на Facebook обласної адміністрації.

Білокобильський пише, що не полінився зателефонувати до Департаменту масових комунікацій ЛОВА і запитати, де вони взяли цю новину. Йому відповіли, що "спеціально навчена людина" займається моніторингом інформаційного простору тимчасово окупованих територій, вранці подає знайдене, і так формується ранкове зведення.

Ось такою була розмова:

– Тобто це була свіжа новина, яку знайшов співробітник у середу? – уточнюю.

– Так, – відповідає Альбіна Валеріївна.

– Але ж ми знайшли цю новину ще у понеділок, і співробітнику Департаменту довелося б гортати чат аж на три дні назад, аби побачити це повідомлення.

– Раніше могли не побачити. Бо кудись ми заглядаємо, кудись не заглядаємо. Не кожний канал переглядаємо щодня. Могли побачити із запізненням, – пояснює Альбіна Кушелева.

Журналіст припустив, що насправді все було інакше. На його думку, співробітник Департаменту побачив увечері свіжу новину на "Фарватері" та увіткнув це повідомлення у ранкове зведення без посилання на видання. Тобто удав, що допис з Telegram, на якому грунтувалася новина, знайшов самотужки.

Як з'ясувалося, "Фарватер.Схід" не єдине видання, де Луганська ОВА краде новини на постійній основі. Замість того, щоб копатися у соцмережах, сподіваючись знайти щось нове та цікаве, посадовці просто беруть чужі новини, та навіть не напружуються, щоб переписати їх іншими словами. Дехто з колег розповів, що обурення вже пройшло, та до цього вже просто звикли.

"Луганська обласна військова адміністрація зберігається зараз, хоча область фактично повністю окупована. Адмініструвати їй нема чого. Вона існує почасти як такий собі акваріум для кадрового резерву на майбутню деокупацію, а почасти – як символ: мовляв, ми не відмовляємося від тих територій. І саме в цьому сенсі ЛОВА дає свої зведення – типу, "ми хоч і не там, але все знаємо і володіємо ситуацією", – йдеться в матеріалі.

Резюмуючи, автор зазначає, що насправді виходить, що це "володіння ситуацією" – фікція, а Луганська ОВА замість власної роботи бере чужі новини без посилань на першоджерела, що як мінімум не етично.

Раніше ми писали, що у повідомленнях на офіційному сайті та Телеграм-каналі Луганської обласної військової адміністрації час від часу можна зустріти абревіатуру "ЛНР". Назву, що вважається неправомірною і яку не радять використовувати, особливо органам державної влади чи місцевого самоврядування на рівні РНБО. При цьому відповідальні за комунікацію в ОВА особи наголошують, що це лише "зрозумілий для аудиторії формат", і аж ніяк не "толерування квазіреспублік".