"Корупційні скандали це позитивний знак": голова НАЗК приголомшив заявою

Україна – єдина країна, яка під час війни гармонізує свої закони з ЄС

Повторювані корупційні скандали в Україні, на кшталт затримання голови МСЕК Тетяни Крупи чи викриття ексміністра аграрної політики Миколи Сольського, не розчарування, а позитивний знак. В цьому впевнений голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню "The Times". За його словами, подібні випадки не що інше, як знак того, що Україна на правильному шляху у боротьбі з корупцією.

"Якщо ми озирнемося на десять років назад, то хто б міг повірити, що голову навіть обласного суду можна звинуватити у хабарництві, не кажучи вже про когось такого високопоставленого, як Князєв. Але зараз люди знають, що в Україні немає безкарності і кожен, хто вчинить хабар, буде притягнутий до відповідальності", — заявив Павлущик.

Як повідомляє видання, минулого місяця голова НАЗК відвідав Брюссель, де представив комісії ЄС звіт про прогрес програми боротьби з корупцією в Україні та відповідність українського законодавства законодавству блоку.

Україна – єдина країна, яка під час війни гармонізує свої закони з ЄС, зауважив Павлущик. Водночас, саме війна стала поштовхом для змін, об’єднавши суспільство навколо спільної мети створення "кращої країни для повернення тих, хто служить на передовій".

"Україна веде дві війни: одну проти Росії та іншу проти корупції", — наводить слова Павлущика видання "The Times".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як заява нардепа Дмитра Гуріна щодо хабарництва у МСЕК викликала резонанс у мережі.