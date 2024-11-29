Журналисты обвинили Луганскую ОВА в краже чужих новостей: что произошло

Вместо хоть какой-нибудь работы Луганская ОВА существует как символ

Журналист Александр Белокобыльский обвинил Луганскую ОВА в воровстве новостей. Он возмущен, что должностные лица берут чужие новости и при этом не ссылаются на первоисточник.

По его словам, ОВА делает это регулярно. Об этом идет речь в материале "Фарватер.Схід".

"Каждый журналист знает, что всегда нужно ссылаться на первоисточник, если берешь новость откуда-то. Луганская ОВА регулярно берет новости изданий, пишущих о регионе, и выдает их за собственные. По-моему, это совершенно не соответствует Этическому кодексу госслужащих", – пишет он.

Как пример, в статье приводится случай, когда автор увидел свою новость о "черном рынке" доступа к сети интернет на временно оккупированных территориях в издании "Северодонецк Онлайн" с заголовком "ЛОВА: Кафе в Рубежном продает Wi-Fi только оккупантам, Приволье и Новодружеск до сих пор без коммуникаций", которое ссылалось на Facebook областной администрации.

Белокобыльский пишет, что не поленился позвонить в Департамент массовых коммуникаций ЛОВА и спросить, где они взяли эту новость. Ему ответили, что "специально обученный человек" занимается мониторингом информационного пространства временно оккупированных территорий, утром подает найденное, и так формируется утренняя сводка.

Вот такой был разговор:

– То есть, это была свежая новость, которую нашел сотрудник в среду? – уточняю.

– Да, – отвечает Альбина Валерьевна.

– Но мы нашли эту новость еще в понедельник, и сотруднику Департамента пришлось бы листать чат на три дня назад, чтобы увидеть это сообщение.

– Раньше могли не увидеть. Потому что куда-то мы заглядываем, куда-то не заглядываем. Не каждый канал просматриваем каждый день. Могли увидеть с опозданием, – объясняет Альбина Кушелева.

Журналист предположил, что все было иначе. По его мнению, сотрудник Департамента увидел вечером свежую новость на "Фарватере" и воткнул это сообщение в утреннюю сводку без ссылки на издание. То есть сделал вид, что сообщение в Telegram, на котором основывалась новость, нашел своими силами.

Как выяснилось, "Фарватер.Схід" не единственное издание, где Луганская ОВА ворует новости на постоянной основе. Вместо того чтобы копаться в соцсетях, надеясь найти что-то новое и интересное, чиновники просто берут чужие новости, и даже не напрягаются, чтобы переписать их другими словами. Некоторые из коллег рассказали, что возмущение уже прошло, и к этому просто привыкли.

"Луганская областная военная администрация сохраняется сейчас, хотя область фактически полностью оккупирована. Администрировать ей нечего. Она существует отчасти как аквариум для кадрового резерва на будущую деоккупацию, а отчасти – как символ: мол, мы не отказываемся от тех территорий. И именно в этом смысле ЛОВА дает свои сведения – типа, "мы хоть и не там, но все знаем и владеем ситуацией", – говорится в материале.

Резюмируя, автор отмечает, что в действительности получается, что это "владение ситуацией" – фикция, а Луганская ОВА вместо собственной работы берет чужие новости без ссылок на первоисточники, что по меньшей мере не этично.

Ранее мы писали, что в сообщениях на официальном сайте и Телеграмм-канале Луганской областной военной администрации время от времени можно встретить аббревиатуру "ЛНР". Название, которое считается неправомерным и которое не советуют использовать, особенно органам государственной власти или местного самоуправления на уровне СНБО. При этом ответственные за коммуникацию в ОВА лица подчеркивают, что это лишь "понятный для аудитории формат", и отнюдь не "толерирование квазиреспублик".