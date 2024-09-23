Чому ТЦК потрапляють у скандали та кому це вигідно, розповів військком

Кожен неправомірний випадок ретельно розслідується

На тлі посилення мобілізації в Україні дедалі частіше виникають скандали зі співробітниками Територіальних центрів комплектування (ТЦК) та запихуванням людей в буси. Проте так звана "бусифікація" у суспільстві висвітлюється на замовлення і є частиною інформаційної війни.

Як зазначив керівник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко в інтерв'ю "UkrainianWitness", кожен випадок застосування неправомірних дій розслідується, але відео, які гуляють мережею мають кілька нюансів.

"Я скажу так, якщо ви помітили, то останнім часом даних випадків набагато стало менше. Але вони існують і їх здебільшого висвітлюють російські Тelegram-канали. Так, вони намагаються довести до суспільства своєю чергою, що мобілізація в Україні неправомірна. Проте наразі діють підрозділи, що займаються такими ІПСО", — сказав Пуйко.

За його словами, подача мобілізаційних заходів у вигляді "бусифікації" грає на руку росіянам. Усі бійки, скандали, які з'являються у мережі і пов'язані з ТЦК досить швидко розлітаються. Але кожен з них ретельно перевіряється.

"Як показує практика, зазвичай, вони висвітлені невірогідно, тобто на відео з конфліктом з ТЦК немає ні початку, ні кінця. Є лише бійки або лайки, сама кульмінація, за якою неправильно оцінювати сам інцидент. І цей процес грає на руку росіянам", — пояснює Пуйко.

Чи дійсно військовослужбовці ТЦК можуть агресивно реагувати?

У цьому питанні, на думку керівника Одеського ТЦК, певну роль грає людський фактор. Адже переважна більшість співробітників ТЦК зараз це військові, які повернулись з фронту через поранення чи з інших причин. Деякі з них можуть мати підвищення відчуття несправедливості, спостерігаючи за великою кількістю цивільних чоловіків, які гуляють вулицями міст.

Пуйко пояснює, що більшість військовозобов'язаних, які потрапляють на відео з "бусифікацією", порушують закон мобілізації. Здебільшого вони не оновили свої дані або не пройшли ВЛК.

"Є такі громадяни, які спеціально на публіку починають грати на руку росіянам і відповідно в цей час за вказівками хтось проводить відеозйомку. І таких випадків багато. Ними займаються спеціальні підрозділи, у нас є певний алгоритм дій", — каже керівник ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ТЦК забрали священників УПЦ на Закарпатті, але місцеві прихожани перекрили дорогу.