ЗСУ в Курській області наказали триматися до приходу Трампа — ВВС

Не всі бійці розуміють, що роблять у Росії

Українські військові на Курщині намагаються утримувати свої позиції до початку каденції президента США Дональда Трампа. У Києві розраховують зрештою обміняти ці території на свої.

Про це йдеться в матеріалі ВВС. Видання змогло поговорити з кількома українськими бійцями, які тримають позиції на російській території, і зазначило, що їхній бойовий дух перебуває не на дуже високому рівні.

"Головне завдання, яке стоїть перед нами, — утримати максимально територію до інавгурації Трампа і початку переговорів, щоб потім обміняти її на щось. Ніхто не знає на що", — каже один із бійців ЗСУ.

Він також розповів, що військовослужбовці там утомилися без ротацій, а також не завжди розуміють, навіщо вони тримаються за Курську область. Видання зазначає, що наближення зими, наступ росіян та постійні обстріли не схиляють до оптимізму, проте заяви українських військових свідчать про те, що вони втрачають мотивацію.

"Головне — не захопити, а втримати. І з цим у нас поки що не все гладко", — розповів інший військовослужбовець. Водночас він визнав, що в Курській операції був сенс, оскільки їй вдалося відволікти частину російських військ із Запорізького та Харківського напрямів.

Деякі бійці, своєю чергою, висловили думку, що вони мали б перебувати на сході України, замість того, щоб утримувати російську територію.

"Наше місце мало бути там (на сході України — ред.), а не тут, на чужій землі. Нам не потрібні ці курські ліси, в яких ми залишили стільки товаришів", — сказав один із них.

Втім, експерти та українське військове керівництво вважає інакше.

"Це єдина область, де ми зберігаємо ініціативу", — сказав Сергій Кузан з Українського центру безпеки та співробітництва.

За його словами, чим довше ЗСУ зможуть тримати території у Курській області, тим краще.

Як повідомлялося раніше, джерело "Телеграфа" до Міністерства оборони розповідало, що окупанти готували велику військову операцію у Запорізькій області. Однак тепер вони знімають звідти підрозділи та перекидають їх у Курську область, де інтенсивність боїв стала вищою, ніж на Покровському напрямку.