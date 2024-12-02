Не все бойцы понимают, что делают в России

Украинские военные в Курской области пытаются удерживать свои позиции до начала каденции президента США Дональда Трампа. В Киеве рассчитывают в конечном итоге обменять эти территории на свои.

Об этом говорится в материале BBC. Издание смогло поговорить с несколькими украинскими бойцами, которые держат позиции на российской территории, и отметило, что их боевой дух находится не на очень высоком уровне.

"Главная задача, которая стоит перед нами, — удержать максимально территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров, чтобы потом обменять ее на что-то. Никто не знает на что", — говорит один из бойцов ВСУ.

Он также рассказал, что военнослужащие там устали без ротаций, а также не всегда понимают, зачем они держатся за Курскую область. Издание отмечает, что приближение зимы, наступление россиян и постоянные обстрелы не предрасполагают к оптимизму, однако заявления украинских военных свидетельствуют о том, что они теряют мотивацию.

"Главное — не захватить, а удержать. И с этим у нас пока не все гладко", — рассказал другой военнослужащий. В то же время он признал, что в Курской операции был смысл, поскольку ей удалось отвлечь часть российских войск с Запорожского и Харьковского направлений.

Некоторые бойцы в свою очередь выразили мнение, что они должны бы находится на востоке Украины, вместо того, чтобы удерживать российскую территорию.

"Наше место должно было быть там (на востоке Украины — ред.), а не здесь, на чужой земле. Нам не нужны эти курские леса, в которых мы оставили столько товарищей", — сказал один из них.

Впрочем, эксперты и украинское военное руководство считает иначе.

"Это единственная область, где мы сохраняем инициативу", — сказал Сергей Кузан из Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, чем дольше ВСУ смогут держать территории в Курской области, тем лучше.

Как сообщалось ранее, источник "Телеграфа" в Министерства обороны рассказывал, что оккупанты готовили крупную военную операцию в Запорожской области. Однако теперь они снимают оттуда подразделения и перебрасывают их в Курскую область, где интенсивность боев стала выше, чем на Покровском направлении.