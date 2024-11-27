Союзники вважають, що проблема України не у зброї

На Заході вважають, що Україні потрібне зниження мобілізаційного віку, щоб розв'язати проблеми на фронті. Якщо цього не зробити, вона незабаром втратить позиції в Курській області.

Про це пише AP із посиланням на неназваних чиновників у Вашингтоні та Європі. Зазначається, що в Україні вважають, що зараз необхідно мобілізувати 160 тисяч чоловіків, проте у Білому домі кажуть, що знадобиться більше.

Тим часом європейські чиновники кажуть, що президент України Володимир Зеленський неодноразово чув від союзників, що ЗСУ має проблему з чисельністю, а не з кількістю озброєння.

Вони також повідомили, що відсутність резервів означає, що для України скоро стане неможливим утримання позицій у Курській області. Крім того, ситуація там і так ускладнилася після прибуття до Росії підкріплень із Північної Кореї.

Для української влади тема зниження мобілізаційного віку є дуже непопулярною, оскільки існує побоювання щодо стабільності роботи економіки у разі, якщо мобілізаційний вік буде знижений.

Як повідомлялося раніше, джерело "Телеграфа" до Міністерства оборони розповідало, що окупанти готували велику військову операцію у Запорізькій області. Однак тепер вони знімають звідти підрозділи та перекидають їх у Курську область, де інтенсивність боїв стала вищою, ніж на Покровському напрямку.

До речі, у Курській області під контролем ЗСУ залишаються приблизно 800 квадратних кілометрів території, що на 40% менше, ніж у перші дні операції.