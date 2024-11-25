Не лише для боїв: розвідник розповів, навіщо Росії військові КНДР

Росіяни використовують солдатів КНДР для виконання різних завдань

Військовослужбовці армії Корейської Народно-Демократичної Республіки вже беруть участь у війні Росії проти України, але їх використовують не лише у бойових зіткненнях із ЗСУ.

Докладніше про це розповів майор Національної гвардії України, Герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр Віталій ("Десна") Литвин у матеріалі "Телеграфа": Про ситуацію на фронті, бійців КНДР на боці Росії, Трампа та сенс війни — інтерв'ю з розвідником, Героєм України.

Він зазначив, що точна кількість бригад КНДР постійно розрізняється (умовно 4 бригади). Росіяни використовують ці підрозділи для посилення кордонів і недопущення повторення Курської операції ЗСУ.

Йдеться про Запорізький, Покровський, Лиманський, Куп’янський напрямки, а також про Часів Яр.

Таким чином, Кремль може звільнити додаткові сили та перекинути їх у більш активні райони ведення бойових дій. Це дасть росіянам додаткові підрозділи, які штурмуватимуть позиції Сил оборони України.

Водночас Україні допомагає Південна Корея. За словами Литвина, у Сеулі розуміють, що КНДР набереться досвіду і потім може зробити агресію проти них, як це вже було у 1950-ті роки.

"Тут важливе розуміння наших партнерів, що ми воюємо не тільки з РФ, а тепер і з КНДР. Наразі бачимо, як міжнародна спільнота сприйняла їх присутність на Курщині. Поступово Росія зможе вводити їх і на територію України. І це точно так можуть дозволити", — зазначив Литвин.

Як повідомляв "Телеграф", Україну атакували ракети виробництва КНДР з електронікою з п’яти країн.