Україна має готуватися до виборів президента: у "Слузі народу" обговорюють терміни

Розглядають різні способи голосування

Україна вже зараз має розпочати підготовку законодавчої бази до президентських виборів після війни, аби вони пройшли на найвищому демократичному рівні.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" (СН), народна депутатка Олена Шуляк. За її словами, не має значення, коли відбудуться ці перші післявоєнні вибори — Україна має бути готова.

Шуляк наголосила, що Комітет держвлади вже оцінив ризики та можливості використання альтернативних форм голосування в Україні з фокусом на інтернет-голосуванні.

"Згідно з дослідженням та практичними рекомендаціями на основі досвіду країн ЄС, є різні альтернативні шляхи голосування, насамперед: поштове голосування (можливе в 19 країнах-членах ЄС); інтернет-голосування (застосовується у Франції та Естонії)", — каже нардепка.

Водночас, за словами голови СН, лише 8 % громадян довіряють поштовому голосуванню, а інтернет — ще менше українців.

Проте створення надійної системи інтернет-голосування супроводжується кількома проблемами, зокрема:

як забезпечити таємницю голосування та уникнути стороннього примусу

як гарантувати надійну ідентифікацію виборця

чи маєте інтернет-голосування використовуватися тільки через персональний комп'ютер, чи також через смартфон

як розробити надійну державну цифрову інфраструктуру, захищену від маніпуляцій

як забезпечити інвестування в незалежні сервери та створення незалежних органів підрахунку голосів.

"Приклад Естонії демонструє, що їм знадобилося 25 років, щоб понад 50% виборців, які взяли участь у голосуванні, проголосувати електронним способом. У цій країні кожен громадянин має ID-карту, яка містить електронний цифровий підпис. Крім того, в Естонії функціонує єдиний центр сертифікації", — пояснює Шуляк.

Натомість в Україні є значно більше центрів сертифікації та електронних цифрових підписів, та це створює певні виклики для уніфікації систем.

"Перші післявоєнні вибори мають мати абсолютну довіру до їхньої легітимності. Тому виклики щодо їх проведення потребують широкої громадської дискусії, інформаційної кампанії з роз’яснення, і, звісно ж, адаптації виборчого законодавства" — резюмувала голова СН.

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