Будуть вдавати "нейтральних". Два гасла, під якими проросійські партії підуть на вибори

В Україні є прошарок суспільства, на настроях якого може грати РФ

Попри заяви представників партії влади про відсутність підготовки до виборів 2025 року, соцдослідження показують надзвичайно високий рейтинг довіри окремо до військових і окремо — всіх інших.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Інституту когнітивного моделювання, соціальний технолог Віктор Березенко. За його словами, є військовий політичний ландшафт і решта гравців.

Більше читайте у публікації: "Сльози щодо України вже висохли": політтехнолог Віктор Березенко про зміни в Європі, Трампа та майбутні вибори".

— Як складеться конфігурація щодо всіх інших гравців, я дійсно не знаю. Військові точно будуть в топі, — каже політичний експерт.

При цьому він припустив, що прибічники Кремля також спробують вийти на політичну арену.

— Відверті проросійські сили не будуть мати успіху в Україні. Але судячи з соцдосліджень, певні політичні сили, які будуть себе позиціювати, наприклад, нейтральними, не ультрапатріотичними, не ультразахідними, є прошарок суспільства, на настроях якого вони потенційно можуть грати, — вважає Віктор Березенко.

Тобто щодо питання перемовин, мовного питання, згідно з дослідженнями, у них є потенціал для роботи. Я не розумію, наскільки цей потенціал великий, вони мають шанс пройти прохідний бар'єр чи ні. Взагалі, який буде закон про вибори, який буде прохідний бар'єр, ми навіть не розуміємо зараз, — додав політтехнолог.

Раніше Віктор Березенко пояснив "Телеграфу", чи будуть вибори 2025 року.