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Політолог Магда розповів, чи допоможе Україні переобрання Зеленського

Автор
Тетяна Крутякова
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Автор
Володимир Зеленський та Рустем Умєров (зліва направо)
Володимир Зеленський та Рустем Умєров (зліва направо). Фото Колаж "Телеграфу"

Висловився і з приводу чуток про звільнення Умерова

Заміна міністра оборони Рустема Умєрова не допоможе Україні, а президентські вибори під час війни — подарунок Росії. Розмови про це не допомагають консолідувати суспільство.

Саме таку думку висловив "Телеграфу" український журналіст, політтехнолог Євген Магда. Він наголошує, що заміна міністрів в межах президентських структур не вирішить проблем України зараз.

"В Офісі президента сприймають загрозу Умерова як загрозу рейтингу Володимира Зеленського. Але це не зовсім так. Адже за весь цей час, починаючи з початку широкомасштабного вторгнення, я від жодного свідомого більш-менш вагомого опозиційного політика не чув, що треба якомога швидше провести вибори і переобрати Зеленського", — каже Магда.

За його словами, вибори Верховного головнокомандувача в умовах війни, тим більше зараз на загальному тлі, — це просто подарунок Росії. Адже спочатку треба зосереджуватись на перемозі, а потім — на виборах, а не навпаки.

"Зараз це рій кандидатів, які за наші гроші будуть вести агітацію про те, як розвалити нашу державу. І це просто реалізувати, але ми як прихильники України маємо реалізовувати План перемоги, який спирається на коаліцію перемоги", — пояснює експерт.

Магда наголошує, що Україна має розуміти просту річ — скільки влада буде думати про вибори, стільки українці матимуть проблеми. Коли вектор "верхівки" зміститься на перемогу, тоді наша держава зрушить з місця.

"Перемога — це передумова для проведення виборів, а не навпаки. Всередині держави відбуваються речі, які просто дестабілізують нас, а під час війни так немає бути", — додає журналіст.

Нагадаємо, що Зеленський готовий зупинити війну в обмін на членство в НАТО. Воно має бути запропоновано неокупованій частині країни, але в запрошенні Альянсу будуть міжнародно визнані кордони України.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна готова до другого Саміту миру. У Зеленського вже розповіли про напрацьований план.

Теги:
#Україна #Вибори #Володимир Зеленський #Умеров