Украина должна готовиться к выборам президента: в "Слуге народа" обсуждают сроки

Рассматривают разные способы голосования

Украина уже сейчас должна начать подготовку законодательной базы к президентским выборам после войны, чтобы они прошли на самом высоком демократическом уровне.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" (СН), народный депутат Елена Шуляк. По ее словам, неважно, когда состоятся эти первые послевоенные выборы — Украина должна быть готова.

Шуляк подчеркнула, что Комитет госвласти уже оценил риски и возможности использования альтернативных форм голосования в Украине с фокусом на интернет-голосовании.

"Согласно исследованию и практическим рекомендациям на основе опыта стран ЕС, есть разные альтернативные пути голосования, прежде всего: почтовое голосование (возможно в 19 странах-членах ЕС); интернет-голосование (применяется во Франции и Эстонии)", — говорит нардепка.

В то же время, по словам главы СН, только 8% граждан доверяют почтовому голосованию, а интернет — еще меньше украинцев.

Однако создание надежной системы интернет-голосования сопровождается несколькими проблемами, в частности:

как обеспечить тайну голосования и избежать постороннего принуждения

как гарантировать надежную идентификацию избирателя

должно ли интернет-голосование использоваться только через персональный компьютер, или также через смартфон

как разработать надежную государственную цифровую инфраструктуру, защищенную от манипуляций

как обеспечить инвестирование в независимые серверы и создание независимых органов подсчета голосов

"Пример Эстонии демонстрирует, что им понадобилось 25 лет, чтобы более 50% принявших участие в голосовании избирателей проголосовать электронным способом. В этой стране каждый гражданин имеет ID-карту, содержащую электронную цифровую подпись. Кроме того, в Эстонии функционирует единая центр сертификации", — объясняет Шуляк.

В Украине значительно больше центров сертификации и электронных цифровых подписей, и это создает определенные вызовы для унификации систем.

"Первые послевоенные выборы должны иметь абсолютное доверие к их легитимности. Поэтому вызовы по их проведению требуют широкой общественной дискуссии, информационной кампании по разъяснению и, конечно же, адаптации избирательного законодательства", — резюмировала глава СН.

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