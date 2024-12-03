Буде риба — посмажимо. Політолог пояснив, чи будуть вибори в Україні 2025 року

Експерти спілкуються з усіма зацікавленими сторонами політичного ландшафту

В Україні триває повномасштабна війна з Росією, тому попри активні чутки про підготовку виборів — в нашій країні нема справжнього політичного процесу.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Інституту когнітивного моделювання, соціальний технолог Віктор Березенко.

Більше читайте у публікації: "Сльози щодо України вже висохли": політтехнолог Віктор Березенко про зміни в Європі, Трампа та майбутні вибори".

— Всі останнім часом, особливо останні два місяці, так схвилювались, що от-от будуть вибори. Але точно можу сказати, що ми з усіма на зв'язку, ми спілкуємося з усіма, але ні з ким сьогодні не співпрацюємо. Тобто ми тримаємо руку на пульсі, коли ці люди в Брюсселі, ми зустрічаємося, спілкуємося, — каже політтехнолог.

За його словами, у нього нема реалістичних підстав вважати, що вибори будуть.

— Зараз це просто фантазії. Може, комусь так хотілося б, може, очікування якісь є. Та якщо ми подивимося в обличчя реальності, то зараз навіть важко подумати про вибори, найголовніше зараз відбувається на полі бою, — наголошує політичний експерт.

Віктор Березенко розповів, що в рамках простих людських відносин він спілкується з багатьма людьми в усіх владних інституціях.

— Серед них багато достатньо досвідчених людей. І вони, на мій погляд, на 100% не можуть бути впевнені зараз. Про всяк випадок хтось готується [до виборів 2025 року]. Але так само вони готувалися й рік тому, — каже політтехнолог.

Він нагадав, що 2023 року багато хто казав, що восени 2024 року точно будуть вибори, але насправді нічого не відбулося.

— Я ставлюся до цієї думки інакше — коли буде риба, будемо її смажити. І люди, з якими я спілкуюся, більш орієнтовані на те, що треба бути про всяк випадок готовими, але ніхто не робить високі ставки, — підсумував співзасновник Інституту когнітивного моделювання.

Раніше "Телеграф" писав, що нардепка Вікторія Гриб назвала умову виборів 2025 року.