Коли будуть вибори в Україні та що про це сказано у Плані стійкості Зеленського

Народний депутат від партії "Голос" пояснив, чи будуть вибори в Україні, а також чи знижуватимуть мобілізаційний вік

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді України свій План стійкості з 10 пунктів. Тим часом народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк відповів на чутки про вибори, що нібито готуються, а також про ймовірне зниження мобілізаційного віку.

Про це він написав у Telegram. Насамперед, нардеп торкнувся чуток про можливе проведення виборів в Україні найближчим часом. Він спростував ці заяви, аргументувавши це тим, що на даний момент у країні діє правовий режим воєнного стану.

Ба більше, ніхто у світі не вимагає цього зараз від України, наголосив Железняк.

Україна спочатку має отримати справедливий мир на своїх умовах, а вже лише потім проводити вибори.

Також Желєзняк торкнувся теми ймовірного зниження мобілізаційного віку. Він заявив, що цього не буде. Натомість влада, за його словами, має змінити підходи до управління військами. Повинен бути створений інститут Військового омбудсмена, а Міністерство оборони та військове командування мають надати нову систему контрактів для громадян, які не досягли мобілізаційного віку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський розкрив деталі про ще один із пунктів Плану стійкості. У ньому йдеться про політику щодо героїв.