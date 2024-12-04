Про перемогу вже не говорять: на Заході думають, як завершити війну в Україні

На Заході обговорюють, як надати гарантії безпеки Україні

Союзники України переключили свою увагу на пошук шляхів досягнення перемоги на спроби забезпечити Києву кращу переговорну позицію для припинення вогню. Для цього в НАТО подвоюють зусилля щодо пошуку необхідного для зупинення просування росіян озброєння.

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела. Зазначається, що серед союзників зростає побоювання, що внаслідок переговорів вдасться лише заморозити конфлікт, але не закінчити його.

Джерела видання кажуть, що поки європейські міністри закордонних справ намагаються обговорити питання постачання озброєння, уряди країн уже розглядають можливі сценарії переговорів щодо припинення війни.

Зокрема, це стосується гарантій безпеки, які будуть здатні забезпечити захист Україні без провокацій Кремля. Один з варіантів зводиться до створення демілітаризованої зони з розміщенням європейських сил для контролю за дотриманням припинення вогню.

При цьому країни-союзниці визнають, що Кремль на цьому етапі переговорів не хоче.

У матеріалі зазначено, що для президента Володимира Зеленського є ключовим моментом, щоб НАТО взяло під свою "парасольку" ті частини України, які не перебувають в окупації. Для Альянсу це є "ускладненням".

Видання нагадує, що до війни безпека України гарантувалася Будапештським меморандумом, підписаним в обмін на відмову від ядерної зброї. Однак цей документ виявився марним, коли настав час ним скористатися, а тому Київ навряд чи ще раз погодиться на документ, який не дасть реального захисту у разі нападу.

Як повідомлялося раніше, майбутній спецпредставник США в Україні Кіт Келлог раніше розповів, що Зеленський на зустрічі з Дональдом Трампом обговорювали можливості завершення війни.