"Залізь назад у свою коробку": спецпредставник Трампа різко відповів російському олігарху
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Келлог порадив Малофєєву краще зрозуміти Трампа
Спецпредставник Дональда Трампа Україною Кіт Келлог жорстко відповів російському олігарху Костянтину Малофєєву. Останній раніше заявляв, що "Путін пошле до біса" мирну пропозицію президента США.
В ефірі Fox News Келлог висловив свою думку щодо сказаного олігархом. Він наголосив, що Малофєєв нічого не розуміє.
"Залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти не розумієш, і ти точно не розумієш Сполучені Штати Америки", — сказав Келлог.
Варто додати, що днями Малофєєв у коментарі Financial Times припустив, що російський президент Володимир Путін, найімовірніше, відхилить план з врегулювання війни в Україні, який запропонував Кіт Келлог.
"Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми приймаємо його, а потім говоримо йому, щоб він пішов до біса, тому що нам нічого з цього не подобається. Ось і всі переговори", — сказав Малофєєв.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою направді є позиція спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога щодо України.