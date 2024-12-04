"Залізь назад у свою коробку": спецпредставник Трампа різко відповів російському олігарху

Келлог порадив Малофєєву краще зрозуміти Трампа

Спецпредставник Дональда Трампа Україною Кіт Келлог жорстко відповів російському олігарху Костянтину Малофєєву. Останній раніше заявляв, що "Путін пошле до біса" мирну пропозицію президента США.

В ефірі Fox News Келлог висловив свою думку щодо сказаного олігархом. Він наголосив, що Малофєєв нічого не розуміє.

"Залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти не розумієш, і ти точно не розумієш Сполучені Штати Америки", — сказав Келлог.

Варто додати, що днями Малофєєв у коментарі Financial Times припустив, що російський президент Володимир Путін, найімовірніше, відхилить план з врегулювання війни в Україні, який запропонував Кіт Келлог.

"Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми приймаємо його, а потім говоримо йому, щоб він пішов до біса, тому що нам нічого з цього не подобається. Ось і всі переговори", — сказав Малофєєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою направді є позиція спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога щодо України.