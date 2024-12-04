О победе уже не говорят: на Западе думают, как завершить войну в Украине

На Западе обсуждают, как предоставить гарантии безопасности Украине

Союзники Украины переключили свое внимание с поиска путей достижения победы на попытки обеспечить Киеву лучшую переговорную позицию для прекращения огня. Для этого в НАТО удваивают усилия по поиску необходимого для остановки продвижения россиян вооружения.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что среди союзников растет опасение о том, что вследствие переговоров удастся лишь заморозить конфликт, но не закончить его.

Источники издания говорят, что пока европейские министры иностранных дел пытаются обсудить вопросы поставок вооружения, правительства стран уже рассматривают возможные сценарии переговоров по прекращению войны.

В частности это касается гарантий безопасности, которые будут способны обеспечить защиту Украине без провокаций Кремля. Один из вариантов сводится к созданию демилитаризованной зоны, с размещением европейских сил для контроля за соблюдением прекращения огня.

При этом страны-союзницы признают, что Кремль на данном этапе переговоров не хочет.

В материале указано, что для президента Владимира Зеленского является ключевым моментом, чтобы НАТО взяло под свой "зонтик" те части Украины, которые не находятся в оккупации. Для Альянса это является "осложнением".

Издание напоминает, что до войны безопасность Украины гарантировалась Будапештским меморандумом, который был подписан в обмен на отказ от ядерного оружия. Однако этот документ оказался бесполезным, когда пришло время им воспользоваться, а потому Киев вряд ли еще раз согласится на документ, который не даст реальной защиты в случае нападения.

Как сообщалось ранее, будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог ранее рассказал, что Зеленский на встрече с Дональдом Трампом обсуждали возможности завершения войны.