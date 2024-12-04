Келлог розкрив деталі вересневої зустрічі Зеленського та Трампа: що обговорювалося

На думку Трампа, війна в Україні розширилася і стала глобальною

Обраний президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський на зустрічі у вересні обговорювали, що "пора закінчувати цю війну", яка триває вже понад тисячу днів.

Трамп сказав, що "час прийшов". Про це в ефірі американського телеканалу Fox News заявив майбутній спецпосланець по Україны Кіт Келлог.

"У вересні Зеленський приїхав у Trump Tower і вони з президентом Трампом говорили про те, що після 1000 днів війни настав час закінчувати цю війну. Тому що президент дуже чітко сказав: "Час прийшов". І він правий", — сказав Келлог.

Він додав, що війна триває вже понад 1000 днів.

"Якщо подивитися на те, що сталося, то в ній беруть участь Північна Корея, надаючи свої війська, беруть участь іранці, беруть участь китайці, беруть участь росіяни. Таким чином, склад війни розширився. Велика помилка недооцінювати Дональда Трампа. Світ уже робив це раніше і зробив величезну помилку", – заявив Келлог.

Нагадаємо, агентство Reuters писало, що за планом Трампа, Україні, ймовірно, буде запропоновано поступитися РФ частиною своїх територій і відмовитися від членства в НАТО. Зрештою, мирна угода, швидше за все, залежатиме від прямого особистого контакту між Трампом, Зеленським і Путіним.