Німеччина може ввести в Україну свої війська, але за однієї умови, - Spiegel

Вона сказала, що "все, що служить миру в майбутньому"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допустила розміщення німецьких військ на території України. Раніше Європейські країни вже обговорювали питання потенційного розгортання військових контингентів на території нашої країни.

Про це вона сказала на засіданні НАТО в Брюсселі. Пише Berliner-Zeitung.

Бербок підкреслила, що Німеччина підтримає всі заходи, які можуть слугувати миру в довгостроковій перспективі та заявила, що варіант міжнародної військової присутності можливий на додаток до гарантій безпеки, зокрема таких, як членство в НАТО.

Коли її запитали про можливу роль Німеччини в рамках заходів з міжнародної присутності в Україні, вона сказала, що "все, що служить миру в майбутньому", звичайно, буде "підтримано всіма нашими силами з боку Німеччини".

Однак вона підкреслила, що присутність німецьких військ можлива лише у випадку припинення вогню між Україною та Росією.

Відправка військ НАТО в Україну — що відомо

Нагадаємо, ще у лютому президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість залучення сил НАТО для підтримки України. Його ідея спричинила широку дискусію серед союзників. При цьому йшлося не про участь у бойових діях, а про роботу військових інструкторів. Проте, Литва, Латвія, Естонія та Канада заявляли про готовність обговорювати варіанти. Нещодавно французьке видання Le Monde писало, що після перемоги Трампа на виборах у США дискусії — поновилися. За даними ЗМІ, нібито Париж та Лондон можуть очолити іноземний військовий контингент.

"Телеграф" писав про те, що Трамп запитає країни Європи, що їх стримує від того, аби відправити війська до України.