Україні не варто поспішати з переговорами з Росією: генсек НАТО назвав причину

В України має бути все необхідне

Генсек НАТО Марк Рютте закликав країни Альянсу надати Україні достатню кількість озброєння для перехоплення ініціативи на полі бою. До того часу він не рекомендує дискутувати про переговори з Росією.

Слова Рютте наводить The New York Times. За його словами, Київ сам має вирішити, коли та на яких умовах він вестиме переговори з Кремлем, проте запропонував почекати з цим доти, доки країни Альянсу нададуть зброю.

"Потрібно більше військової допомоги та менше дискусій про те, як може виглядати мирний процес", — сказав генсек НАТО.

Його слова пролунали на тлі побоювань про те, що Дональд Трамп після вступу на посаду президента США намагатиметься домогтися швидкого припинення вогню на невигідних для України умовах. Крім того, деякі європейські країни почали натякати на зростання втоми від війни.

Рютте закликав утриматися від подальших обговорень можливого мирного процесу та приділити увагу важливішим речам.

"Переконайтеся, що Україна має все необхідне, щоб зайняти позицію сили, коли розпочнуться ці мирні переговори", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що українська делегація у середу, 4 грудня, вирушить до США на переговори з командою Трампа щодо його планів щодо завершення війни в Україні.