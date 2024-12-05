"Або ти у війську, або ти для війська": Сирський емоційно звернувся до українських волонтерів

Сирський висловив щиру подяку всім волонтерам

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав усіх причетних із Міжнародним днем волонтера. Ці люди надають неоціненну допомогу.

Відповідне повідомлення опубліковано в Telegram-каналі головкому 5 грудня. Він зазначив, що зараз український волонтерський рух на підтримку Сил оборони України, без перебільшення, найпотужніший у світі.

Сирський вважає символічним, що дата стоїть у календарі поряд із Днем Збройних Сил України.

"Так само сотні тисяч українських волонтерів і волонтерок стали пліч-о-пліч з нашими воїнами на початку війни у 2014 році. Цей порив лише зміцнів і масштабувався для відображення широкомасштабної збройної агресії росії. "Або ти у війську, або ти для війська". Керуючись цим принципом, українські волонтери надають неоціненну допомогу. Кожен солдат і кожен підрозділ відчуває тепло ваших рук та вашу самопожертву", — пише Сирський.

Він наголосив, що українська армія відображає нашестя ворога, який має перевагу в чисельності, зброї та ресурсах, і наша стійкість не була б можлива без волонтерських зборів, дронів, автомобілів, аптечок, окопних свічок та ще багатьох інших проявів підтримки.

"Щиро вдячний кожній волонтері та кожному волонтеру за працю та жертовність. Бажаю сил і здоров’я вам та вашим сім’ям. Переможемо разом! Слава українським волонтерам! Слава Україні!", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні Олександр Сирський зворушливо привітав військових із Днем захисників та захисниць.