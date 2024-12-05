"Или ты в армии, или ты для армии": Сырский эмоционально обратился к украинским волонтерам

Сырский выразил искреннюю благодарность всем волонтерам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил всех причастных с Международным днем волонтера. Эти люди оказывают неоценимую помощь.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале главкома 5 декабря. Он отметил, что сейчас украинское волонтерское движение в поддержку Сил обороны Украины, без преувеличения, самое мощное в мире.

Сырский считает символичным, что дата стоит в календаре рядом с Днем Вооруженных Сил Украины.

"Так же сотни тысяч украинских волонтеров и волонтерок стали бок о бок с нашими воинами в начале войны в 2014 году. Этот порыв лишь окреп и масштабировался для отражения широкомасштабной вооруженной злости россии. "Или ты в армии, или ты для войска". Руководствуясь этим принципом, украинские волонтеры оказывают неоценимую помощь. Каждый солдат и каждое подразделение ощущает тепло ваших рук и ваше самопожертвование", — пишет Сырский.

Он подчеркнул, что украинская армия отражает нашествие врага, который имеет преимущество в численности, оружии и ресурсах, и наша стойкость не была бы возможна без волонтерских сборов, дронов, автомобилей, аптечек, окопных свечей и еще множества других проявлений поддержки.

"Искренне благодарен каждой волонтере и каждому волонтеру за труд и жертвенность. Желаю сил и здоровья вам и вашим семьям. Победим вместе! Слава украинским волонтерам! Слава Украине!", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре Александр Сырский трогательно поздравил военных с Днем защитников и защитниц.