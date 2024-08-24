"Наша Незалежність — у нашій люті до ворога": Сирський та топ-командувачі ЗСУ привітали українців

24 серпня 2024 року Україна відзначає 33-річчя своєї Незалежності

Україна відзначає вже третій День Незалежності в умовах повномасштабної війни. Топ-командувачі ЗСУ привітали українців з цим святом.

Привітання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського опубліковано на Facebook-сторінці Генштабу. В ньому він нагадав, що Збройні Сили України борються за українську Незалежність кожен день та кожну секунду.

"Наша Незалежність — у нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях. Наша Незалежність — у помсті за кожного побратима і посестру, які впали із зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу. Наша Незалежність — у словах українського пророка Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…". Ці слова кожен український солдат і матрос, сержант і офіцер втілює у життя щомиті, наближаючи нашу Перемогу. Бо наша Незалежність — у нашій вірі в Перемогу", — написав Сирський.

Також привітав українців зі святом командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа. Він зазначив, що вкотре ми зустрічаємо цей день не урочистостями та парадами, а зі зброєю в руках відстоюючи Незалежність та майбутнє нашої Держави.

"Я пишаюсь кожним, з ким стою в однострої Військово-Морських Сил ЗС України, та кожним, хто боронить Україну, знищує ворогів та звільняє нашу рідну землю. Я вірю, що ми повернемо Донецьк та Луганськ, разом відбудуємо Бахмут, Авдіївку та Маріуполь, кораблі Військово Морських Сил ЗС України урочисто пройдуть Севастопольською бухтою, а Чорне та Азовське моря знову стануть вільними для плавання усіх кораблів та суден, які прийшли до нас з миром", — написав Неїжпапа.

Він додав, що вдячний кожному захиснику Вітчизни та висловив особливу подяку їх сім'ям, які у ці надскладні часи підтримують воїнів. Також командувач ВМС відзначив героїчну працю волонтерів.

"Нехай незламна віра в нашу країну, мужність та звитягу наших воїнів буде маяком, що вказує шлях кожному українцю. Ми обов’язково переможемо!", — побажав Неїжпапа.

Крім того, з'явилося привітання від командувача Повітряних Сил Миколи Олещука, який написав, що Незалежність – це свобода, право вибору, це культурні цінності, право жити у власному домі на своїй землі. Він додав, що справжня незалежність дається не легко.

"Український народ завжди дає бій імперіям, що зазіхають на нашу святу землю. Сотні років, зі зброєю в руках, з гарячим серцем! Даємо бій і в ці хвилини, і нині ми не самі. Нашу боротьбу за незалежність підтримує весь цивілізований світ, але тільки від нас залежить, яку Україну залишимо дітям та онукам", — написав Олещук.

Командувач ПС показав французьку авіабомбу, яка в День Незалежності України від його імені вкотре полетить на голови окупантів. Полетить за наше майбутнє, за нашу землю, за нашу свободу – за Незалежність, наголосив він.

Раніше "Телеграф" публікував яскраві патріотичні привітання з Днем Незалежності України у листівках і картинках. 24 серпня 2024 року Україна відзначає 33-річчя своєї Незалежності.