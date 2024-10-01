"Свято тих, хто вірить": Сирський привітав військових із Днем захисників та захисниць

Це свято сміливих чоловіків та жінок, які стали на захист держави

У вівторок, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників та захисниць. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський привітав українських воїнів зі святом.

Відповідне привітання було опубліковано на його сторінці у Facebook. Він подякував кожному, що сміливо стоїть на захисті своєї Батьківщини.

"Свято під Покровом Пресвятої Богородиці. Свято тих, хто у найважчі для своєї країни часи не злякався та обрав зброю. Свято сміливих чоловіків і жінок, які стали на захист держави. Це свято тих, хто, попри скепсис усього світу, дав бій так званій "другій армії світу" і зупинив її. Це свято тих, хто вірить. Вірить, що в цьому світі добро перемагає зло, а світло — темряву. Як вірив Давид, виходячи на бій проти Голіафа", — сказав Сирський.

Головком наголосив, що це свято відноситься і до всіх, хто вже на щиті, але до останнього подиху не випустив зброї та назавжди вписав свої імена у скрижалі пам’яті українського народу.

"Вічна слава нашим героям, полеглим у боях за Україну. Це свято тих, хто пройде через усі лихоліття війни й боїв. Це свято тих, хто потім пройде парадом нашої Української Перемоги. У цей день хочу подякувати батькам, які виховали своїх синів і доньок патріотами, що стали на захист Батьківщини. Уклін вам і шана!", — каже він.

Також Сирський закликав українців ставати до лав української армії.

"Ставай до лав армії Переможців! Ставай до лав армії захисників і захисниць України! З Днем Українського захисника й захисниці, незламні воїни країни, що б'ється! Б'ється та обов'язково переможе! Слава Україні!", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Сирський вітав українців із Днем Незалежності. Тоді він нагадав, що Збройні Сили України борються за українську незалежність щодня та кожної секунди.