Волонтер назвав важливе місце сили для всіх українців

Чоловік також поділився, якою має бути єдність

Зараз важливо максимально документувати воєнні злочини. Але не лише сухими фактами, а конкретними історіями та емоціями.

Про це розповів волонтер, інструктор з тактичної медицини навчального центру "Резервіст" Юрій Кісільчук в інтерв'ю "Телеграфу" — "Росія чинить геноцид без жодного каяття". Він каже, що на прикладі це російський удар по дитячій лікарні "Охматдит".

Це показує повну картину

"До прикладу, Росія вдарила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" — факт, та якщо ти бачиш наляканих дітей в крові, лікарів, місцевих, які за лічені хвилини активізувалися і прийшли на допомогу, це показує набагато більше, повну картину", — розповідає він.

Боротьба інтегрується

За його словами, дуже помічною є цьому плані є культура, мистецтво. Українці пишуть книжки, фіксують бої, створюють монументи, виставки. Боротьба таким чином інтегрується у звичайне життя.

Ще один приклад єдності

"Центр міста, Майдан Незалежності, місце сили, болю, революцій, тут відчуваєш енергетичний спадок, нині — місце вшанування полеглих захисників у російсько-українській війні", — говорить Кісільчук.

За його словами, вперше, коли він прийшов поставити прапорець, був приємно здивований: різні бригади у різних місцях.

"До мене підійшов чоловік і підказав, у якому місці розміщені прапорці полеглих потрібної бригади. Це чиїсь батьки, які ходять і наводять порядок. Запалюють лампадки перед портретами воїнів, які більше не з нами. Це ще один із прикладів нашої єдності", — акцентував волонтер.

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