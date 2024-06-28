"Шануючи права - мусимо не забувати про обв’язки": Сирський привітав українців із Днем Конституції

Головком нагадав, що Конституція передбачає не лише права і свободи

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців, та насамперед захисників та захисниць, із Днем Конституції. Він подякував наший воїнам, що Україна відзначає це свято, маючи власну державу та закликав громадян доєднуватися до захисту країни.

"Насамперед, вітаю українських захисників і захисниць, які боронять незалежність, державний суверенітет, недоторканність наших кордонів. Дякую вам, дорогі воїни! Саме завдяки вам ми сьогодні можемо відзначати це велике національне свято, маючи власну державу. Українці — волелюбний народ. Мабуть, жоден народ у світі так жертовно не бореться за власну свободу і власні права!", — написав Сирський у Facebook.

Разом із тим головком нагадав, що Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає обов’язки на кожного громадянина України. Зокрема, 65 її стаття встановлює, що Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів — є обов'язком громадян України.

"Ця стаття Конституції України особливо символічна і важлива зараз, в час повномасштабної російської агресії. Шануючи права — мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони", — наголосив Сирський.

Як повідомляв "Телеграф", українців із Днем Конституції привітав президент Володимир Зеленський. Він зробив відеозвернення дорогою до Брюсселя, куди їде для перемовин про вступ України до Європейського Союзу.