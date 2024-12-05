Що б не казали Україна, союзники або Росія: політолог дав пораду на найближчі місяці

Зараз сторони озвучують свої переговорні позиції

Найближчими місяцями українцям потрібно виважено ставитися до всього, що говоритися в контексті російсько-української війни. Більшість планів щодо цього ніколи не буде реалізовано.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" сказав політолог Олег Саакян. За його словами, це стосується заяв усіх залучених сторін.

"Найближчі місяці в цілому потрібно дуже з холодною головою ставитися до всього, що говоритися як Україною, так і партнерами, так і не партнерами, недругами України, і в цілому у світі в контексті російсько-української війни. Бо 90% з того, що буде сказано, не буде реалізовано ніколи", — наголосив експерт.

Він зазначив, що зараз озвучуються лише переговорні позиції. За словами Саакяна, зараз переговори йдуть не з Росією.

"Зараз у України йдуть переговори з Трампом, трампістами, адміністрацією Байдена. У Європи йдуть переговори з командою Трампа. Є ще фактор Китаю. Є ще Туреччина, яка ширше відіграє свою роль, не тільки в російсько-українській війні. У Ердогана є свої амбіції. Зараз йде дипломатична артпідготовка. Будуть закидатися абсолютно різні ідеї. Значна частина з них, наприклад про вступ України до НАТО, це для того, щоб вбити ідеї будь-яких альтернативних гарантій безпеки", — підкреслив політолог.

Саакян зазначив, що тему гарантій безпеки можуть використовувати в публічному просторі як важіль тиску на Україну. За його словами, це можуть робити з метою вирішення різними суб'єктами своїх власних питань за рахунок російсько-української війни.

"Україна, розуміючи, що отримати запрошення до НАТО наразі це "завдання з зірочкою". Якщо це вдасться — це буде велика перемога, якщо це не вдасться – то це тим не менш буде відіграна карта. Для того, щоб з того боку якась дурня, кинута в противагу цьому, була викинута у відбій. Тому дуже спокійно треба сприймати будь-які такі ідеї. Особливо, які будуть емоційними, резонансними, як зі знаком "зрада", так і зі знаком "перемога", – підсумував Саакян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з’явилися деталі плану спецпредставника Дональда Трампа щодо України Кіта Келлога. Зокрема, у ньому йдеться про припинення ізоляції Росії.