Что бы ни говорили Украина, союзники или Россия: политолог дал совет на ближайшие месяцы

В настоящее время стороны озвучивают свои переговорные позиции

В ближайшие месяцы украинцам нужно взвешенно относиться ко всему, что говориться в контексте российско-украинской войны. Большинство планов касательно этого вопроса никогда не будет реализовано.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал политолог Олег Саакян. По его словам, это касается заявлений всех привлеченных сторон.

"В ближайшие месяцы в целом нужно очень с холодной головой относиться ко всему, что говориться как Украиной, так и партнерами, так и не партнерами, недругами Украины, и в целом в мире в контексте российско-украинской войны. Потому что 90% из того, что будет сказано, не будет реализовано никогда", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что сейчас озвучиваются только переговорные позиции. По словам Саакяна, сейчас переговоры идут не с Россией.

"Сейчас у Украины идут переговоры с Трампом, трампистами, администрацией Байдена. У Европы идут переговоры с командой Трампа. Есть еще фактор Китая. Есть еще Турция, которая шире играет свою роль, не только в российско-украинской войне. У Эрдогана есть свои амбиции. На данный момент идет дипломатическая артподготовка. Будут забрасываться совершенно разные идеи. Значительная часть из них, например, о вступлении Украины в НАТО, это для того, чтобы убить идеи любых альтернативных гарантий безопасности", — подчеркнул политолог.

Саакян отметил, что тему гарантий безопасности могут использовать в публичном пространстве как рычаг давления на Украину. По его словам, это могут делать с целью решения разными субъектами своих собственных вопросов за счет российско-украинской войны.

"Украина, понимая, что получить приглашение в НАТО сейчас это "задача со звездочкой". Если это удастся — это будет большая победа, если это не удастся – это тем не менее будет отыгранная карта. Для того чтобы с той стороны какая-то дурость, брошенная в противовес этому, была выброшена в отбой. Поэтому очень спокойно следует воспринимать любые такие идеи. Особенно, которые будут эмоциональными, резонансными, как со знаком "зрада", так и со знаком "победа", — подытожил Саакян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что появились детали плана спецпредставителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. В частности, речь идет о прекращении изоляции России.