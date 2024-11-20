Війна в Україні може закінчитись у 2025 році. The Economist пояснює, що цьому передуватиме

Держава матиме гарантії безпеки

Вже у 2025 році війна Росії проти України може закінчитися шляхом перемовин. Але держава має прийняти втрату територій.

Про це пише видання The Economist. Там зазначається, що 2025 рік може стати роком, коли бойові дії в основному завершаться.

"Обидві сторони близькі до виснаження, і прихильники кожної з них хотіли б, щоб конфлікт згас. У Вашингтоні це буде пріоритетом для нової адміністрації Дональда Трампа", – йдеться у матеріалі.

The Economist вважає, що Україні доведеться прийняти втрату частини своєї території, тобто Крим і східний Донбас. Натомість вона повинна мати надійні гарантії безпеки, ідеальними з яких є повноправне членство в НАТО.

"Поки триватимуть переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Недосконалий, але набагато кращий, ніж зараз", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.