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Припинення "демонізації" Путіна та тиск на Київ. З'явилися деталі плану спецпредставника Трампа по Україні

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Кіт Келлог Новина оновлена 02 грудня 2024, 17:33
Кіт Келлог. Фото Колаж "Телеграфу"

Він також передбачає стимули для РФ

Стали відомі деталі плану щодо заморожування війни в Україні Кіта Келлога, якого обраний президент США висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії. Зокрема, у ньому йдеться про припинення ізоляції Росії.

Резюме плану ще в жовтні опублікував Центр східноєвропейських досліджень (OSW Centre for Eastern Studies). Сам план було складено у квітні 2024 року.

Зазначається, що документ передбачає наступні пункти:

  • встановлення дипломатичного контакту з Москвою, а також припинення "демонізацю" глави Росії Володимира Путіна;
  • тиск як на Москву, так і на Київ з метою припинення вогню та початку мирних переговорів;
  • стимули для Росії в мирному врегулюванні, які включатимуть відкладання вступу України в НАТО на більш тривалий період (можливо, десять років), збереження за Росією окупованих українські території, часткове зняття санкцій проти Росії, а також перспектива повного зняття санкцій і нормалізації відносин зі США за умови, що РФ погодиться на мирну угоду, прийнятну для України;
  • продовження військової підтримки України з боку США, зміцнення її обороноздатність, а також отримання Україною довгострокових гарантій безпеки (насамперед двосторонніх);
  • на експорт російських енергоресурсів будуть введені мита, а кошти будуть спрямовані на відновлення України.

Водночас стимули для України в мирному врегулюванні, які включатимуть те, що Києву не доведеться формально визнавати анексію своїх територій Росією, але вона зобов’язується не намагатися змінити поточний статус-кво силою. План не накладає інших обмежень на український суверенітет. Також план передбачає можливість тиску на Україну через зупинку військової допомоги США, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів з Москвою.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України позитивно оцінюють рішення обраного президента США Дональда Трампа висунути на посаду спецпредставника з питань України та Росії генерала Кіта Келлога. Українські дипломати готові до співпраці з ним.

Теги:
#США #Переговори #Війна #Мирний план #Кіт Келлог