Коли можуть з'явитися строки припинення вогню в Україні: Туск дав обнадійливий прогноз

Йтиметься також про гарантії безпеки

План новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, ймовірно, перебуває на стадії підготовки. Найближчим часом очікується декларація щодо дати припинення вогню та гарантій безпеки.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише "Польське радіо". Він сказав про це, відповідаючи на запитання щодо частково оприлюдненого ЗМІ плану Трампа.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", — сказав Туск, додавши, що "рішення щодо війни в Україні не можуть прийматися через голови не лише українців, а й наші".

Також він додав, що незалежно від результату президентських виборів у Сполучених Штатах, Польща та Європа найближчими місяцями нестимуть набагато більшу відповідальність за власну безпеку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в офісі президента відреагували на статтю The Wall Street Journal про план завершення війни в Україні. Його приписують обраному президентові США Дональду Трампу. До цього він робив гучну заяву, що закінчить війну за 24 години, якщо стане президентом США. Крім цього, він давав багато інших обіцянок.