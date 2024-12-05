В Україні можуть з'явиться нові штрафи для автомобілістів: суми вражають

Зимова гума це питання безпеки і колективної відповідальності

В Україні пропонуються штрафи за не перехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів. Сума не велика для легкових автомобілів, проте за вантажні доведеться платити більше.

Про це в інтервʼю Українським Новинам сказав перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький. Він назвав суму штрафів

"Пропонується 340 гривень для легкових автомобілів та 8500 гривень для вантажівок і автобусів", — сказав він.

Білошицький додав, що зимова гума це питання безпеки і колективної відповідальності. Він також згадав про температурні режими.

"Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4+7 градусів літня гума вже "дубіє" і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була", — сказав Білошицький.

Перший заступник начальника патрульної поліції зазначив, що на сьогодні в Україні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" отримав від Міністерства внутрішніх справ (МВС) дані про те, яка камера на трасі є найуспішнішою в Україні. Варто додати і те, що з Нового року в Україні фіксують порушення ПДР ще 50 камер. Детальніше у матеріалі "Телеграф" за посиланням.