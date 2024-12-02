В Україні з'являться платні дороги: з чим це пов'язано і скільки коштує проїзд по дорогах в ЄС

Україна впритул наблизилася до впровадження європейської моделі автомобільних шляхів

В Україні хочуть впровадити систему платних автомобільних шляхів. Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час заходу від ЕВА.

Запровадження платних доріг є однією з вимог ЄС у контексті європейської інтеграції України, зауважив він. Наразі в уряді вже напрацьований відповідний законопроєкт, який перебуває на стадії впровадження.

Аналіз транспортних потоків

Фахівці проводять детальне дослідження інтенсивності руху на шести основних автомобільних маршрутах країни. Мета цього аналізу — оцінити доцільність та підготувати механізми запуску платних автошляхів.

Перспективи розвитку

"Рано чи пізно платні дороги все одно будуть", — наголосив Сергій Деркач. За його словами, вже ведуться перемовини з інвесторами, зокрема з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Остаточне рішення щодо впровадження платних доріг буде прийняте після завершення аналізу транспортних потоків.

Ціни на платні дороги в ЄС

"Телеграф" проаналізував ціни на платні дороги в Каїнах ЄС. Вони охоплюють ключові транспортні маршрути, а вартість проїзду по цих дорогах суттєво варіюється залежно від країни та категорії дороги.

Чехія

У Чехії діє система віньєток для легкових автомобілів до 3,5 тонн. Вартість залежить від терміну дії:

10-денна віньєтка: 310 чеських крон (~12,5 євро);

30-денна віньєтка: 440 чеських крон (~18 євро);

Річна віньєтка: 1500 чеських крон (~60,5 євро).

Польща

Польща має розгалужену систему платних доріг. Цікаво, що від вересня 2023 року деякі ділянки автомагістралей A1 та A2 стали безплатними для легкових автомобілів та мотоциклів.

Для вантажівок діє система електронної оплати e-TOLL, яка автоматично нараховує плату за пройдену відстань.

Норвегія

Норвегія відома великою кількістю платних інфраструктурних об'єктів. Наприклад:

Проїзд експресною автострадою E6: 30-100 норвезьких крон (~2,50-8,50 євро)

Тунель Лосфіорден: 30-50 норвезьких крон (~2,60-4,30 євро)

Оплата здійснюється переважно через електронну систему AutoPASS.

Франція

Майже всі французькі швидкісні траси (autoroutes) є платними. Приклади вартості:

A1 (Париж — Лілль): ~17-20 євро за 210 км;

A10 (Париж — Бордо): ~55-60 євро за 580 км.

Німеччина

Для легкових автомобілів проїзд автобанами безплатний. Але є важливі нюанси:

Вантажівки понад 7,5 тонн сплачують за систему Toll Collect;

Діють екологічні зони з обмеженнями на в'їзд;

Деякі тунелі мають додаткову плату.

Італія

В Італії тариф залежить від пройденої відстані:

A1 (Мілан — Рим): ~48-55 євро за 570 км;

Середня вартість: 7-9 євро за 100 км.

Платні дороги – звичайна практика в Європі. Вартість проїзду залежить від країни, маршруту та типу транспортного засобу. Наразі і Україна рухається до європейської моделі утримання автомобільних шляхів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що світлофори на українських дорогах змінять колір. Фахівці оновлюють державний стандарт, щоб наблизити вітчизняні правила до європейських норм.