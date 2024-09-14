Заробила 18 млн на порушниках. Яка камера на трасі є найуспішнішою в Україні

МВС назвало локації, де камери зловили найбільше порушників

Камери спостереження спіймали найбільше порушників-перевищувачів швидкості на дорозі "Київ-Чоп" у Житомирській області. На ділянці між Рівним та Житомиром виписали штрафів на 18 мільйонів гривень.

Такі дані "Телеграф" отримав від Міністерства внутрішніх справ (МВС). Відомство назвало ТОП-10 найефективніших камер (комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху) у 2024 році.

ТОП-10 найуспішніших камер в Україні

Перше місце. "Київ – Чоп"

З 1 січня до 31 серпня 2024 року найбільшу кількість порушень зафіксувала камера на трасі M-06 "Київ – Чоп" на Житомирщині. Тут виписали 68 855 штрафів на суму 18 мільйонів 839 тисяч 888 грн.

Камера встановлена на відтинку дороги між Рівним та Житомиром, а саме у селі Дідовичі у напрямку Києва (км 247+134). Тут діє обмеження 70 км/год.

GPS координати: 50.607833, 27.365667

Друге місце. Вінницька область

На другому місці камера на трасі M-30 "Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине" у Ксаверівці на ділянці шляху з Вінниці до Хмельницького. Тут встановлене обмеження швидкості 50 км/год.

Вона принесла бюджету 65 228 штрафів на суму 16 мільйонів 412 тисяч 980 грн.

GPS координати: 49.258878911, 28.298919312.

Третє місце. Траса зі Льова

Камера встановлена на ділянці М-09 Тернопіль – Рава-Руська, км 66+283 (Львівська обл.). Тут виписали 67 222 адміністративні постанови на суму 14 мільйонів 581 тисяч 560 грн.

Камера встановлена у н.п. Червоне Львівської області. Там діє обмеження швидкості в 50 км/год.

GPS координати: 49.805139, 24.767028

Четверте місце. Об'їзна у Броварах

Камера на дорозі M-01 "Kиїв – Чepнiгiв – Hoвi Яpилoвичi" принесла 14 мільйонів 302 тисяч 676 грн. Всього тут винесли 61 464 штрафи.

Її розташування — км 28+342, тобто об’їзна у Броварах Київської області. Максимальна швидкість — 50 км/год.

GPS координати: 50.507083, 30.842250

П’яте місце. Дніпровська набережна у Києві

Камера у Києві за адресою Дніпровська набережна/вул. Причальна принесла 11 мільйонів 511 тисяч 729 грн. Порушникам виписали 63 277 адміністративних постанов.

Обмеження швидкості тут 50 км/год.

GPS координати: 50.417382, 30.593149.

Шосте місце. Траса "Київ – Одеса"

На трасі М-05 "Київ – Одеса" камера спостереження принесла 60 436 адміністративних постанов на суму 11 мільйонів 922 тисяч 636 грн.

Ділянка відома багатьом: це Київщина, км 15+740, село Чабани у напрямку с. Віта-Поштова. Тут діє обмеження 50 км/год.

GPS координати: 50.342830936, 30.417507574.

Сьоме місце. Знову "Київ – Одеса"

Камера у напрямку Києва 35+240 у Глевахівській ОТГ Київської обл. на трасі M-05 "Київ – Одеса" принесла 9 081 033 грн. Всього складено 41 335 адміністративних постанов.

Тут діє обмеження у 50 км/год.

GPS координати: 50.214179175, 30.250308779.

Восьме місце. Івано-Франківщина

Камера у селі Одаї Івано-Франківської області допомогла скласти 39 132 адміністративні постанови на суму 8 мільйонів 739 тисяч 578 грн. Тут діє обмеження у 50 км/год.

Це траса H-10 "Стрий – Мамалига", км 120+854. GPS координати:48.815472, 24.844611

Дев’яте місце. Івано-Франківщина

Камера у Старих Кривотулах на Прикарпатті заробила на порушниках ПДР 8 017 024 грн та допомогла виписати 35 791 штраф. Вона спрямована на трасу H-10 "Стрий – Мамалига", км 124+050, у напрямку м. Отинія. Тут діє обмеження у 50 км/год.

GPS координати 48.789417, 24.859556.

Десяте місце. Околиці Івано-Франківська

Замикає десятку камера у Ямниці Івано-Франківської обл. на трасі H-09 "Мукачево – Львів", км 322+566. Камера допомогла винести 40 182 адмінпостанови на суму 7 мільйонів 759 тисяч 435 грн.

Тут діє обмеження у 50 км/год.

GPS координати: 48.981222, 24.706028.

Які порушення стали найдорожчими

У МВС зазначили, що камери фіксують перевищення швидкості та порушення правил руху і зупинки на смузі для громадського транспорту.

Найбільший штраф за перевищення швидкості становить 1700 грн, а за порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів – 680 грн.

Відповідно, наразі це найбільші суми за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Чи приносить це результат

Усі громади, від яких надійшли відповіді, підтвердили ефективність камер на їхніх територіях, кажуть в МВС.

Крім того, Департамент патрульної поліції повідомив, що за період до запуску системи фіксації в місцях установлення камер зареєстровано втричі більше ДТП із загиблими та/або травмованими, ніж за аналогічний період після запуску приладів контролю, що свідчить про зниження аварійності на місцях встановлення.

"Телеграф" нагадує, що з 26 серпня 2024 року на дорогах України додатково з’явилися ще 43 комплекси автофіксації порушень ПДР. Окрім того, з 1 січня 2024 року, на дорогах Києва запрацювали шість додаткових комплексів фіксації.