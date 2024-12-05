В Украине могут появиться новые штрафы для автомобилистов: суммы впечатляют

Зимняя резина это вопрос безопасности и коллективной ответственности

В Украине предлагаются штрафы за не переход из летней резины на зимнюю во время смены сезонов. Сумма не велика для легковых автомобилей, однако за грузовые придется платить больше.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он назвал сумму штрафов

"Предлагается 340 гривен для легковых автомобилей и 8500 гривен для грузовиков и автобусов", — сказал он.

Белошицкий добавил, что зимняя резина это вопрос безопасности и коллективной ответственности. Он также упомянул о температурных режимах.

"Если говорить о температурных режимах, то здесь тоже все понятно. При +4+7 градусов летняя резина уже "дубеет" и теряет свойства. Поэтому важно, чтобы зимняя резина была", — сказал Белошицкий.

Первый заместитель начальника патрульной полиции отметил, что на сегодняшний день в Украине нет ответственности за летнюю резину в зимний период.

Напомним, ранее "Телеграф" получил от Министерства внутренних дел (МВД) данные о том, какая камера на трассе является самой успешной в Украине. Стоит добавить и то, что с Нового года в Украине фиксируют нарушения ПДД еще 50 камер. Подробнее в материале "Телеграф" по ссылке.