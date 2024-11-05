В Україні збільшать штрафи і забиратимуть права за порушення ПДР

У Раді хочуть посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху. Документ передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Проєкт закону зареєстровано 1 листопада, а у вівторок, 5 листопада, його уже направили на розгляд комітету. Нові положення стосуються кількох поширених порушень. Серед них — недотримання правил проїзду пішохідних переходів, ігнорування переваги пішоходів на нерегульованих переходах та проїзд на заборонний сигнал світлофора. Також зміни торкнуться порушень правил проїзду перехресть, обгону та зустрічного роз'їзду.

За повторне порушення протягом року водій муситиме сплатити штраф у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1020 гривень.

Жорсткіші санкції очікують на тих, хто порушить правила втретє за рік. У такому випадку розмір штрафу сягне 150 неоподатковуваних мінімумів — 2550 гривень. Крім того, порушник може втратити право керування транспортним засобом на термін від шести місяців до одного року. Нові санкції стосуватимуться насамперед тих водіїв, які регулярно нехтують правилами дорожнього руху та створюють небезпеку для інших учасників руху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві і Дніпрі вводять нові обмеження для водіїв. Вони набули чинності з 1 листопада.