Росіяни готуються штурмувати одне з важливих міст півдня: Кім розповів про підготовку ЗСУ

На його думку, це може бути відволікаючий маневр

Росіяни готуються штурмувати правий берег Дніпра. Збройні сили України готові зустрічати ворога та реакція буде відповідною.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі. Він додав, що володів цією інформацією ще чотири місяці тому.

"Вже офіційно почали говорити про те, що росіяни готують штурм правого берега Дніпра. Можу сказати, що ця інформація у нас була чотири місяці. Ми готувалися, Сили оборони, наші військові теж усі розуміють. Тому ніхто нікуди не збирається їхати. Навпаки, ми розуміємо, що це буде. Відволікаючий маневр чи ні, це не важливо. Розуміємо сили та засоби, будемо відповідно реагувати", – сказав він.

Кім додав, що попри вкиди російського ІПСО про брак чого-небудь та чиїсь втечі, насправді ситуація така: "Усього в нас достатньо, всі ми розуміємо, все складно, але все контрольовано".

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв’ю Financial Times заявив, що Росія може готувати масштабний наступ на Херсон. Вона вже підготувала 300 човнів для перетину річки Дніпро. Він додав, що Росія також розмістила один із найкращих підрозділів безпілотників на річці Дніпро, яка перетинає Херсон і служить лінією фронту.

Видання пише, що, на думку українських офіційних осіб, можливий наступ на Херсон може бути частиною плану Росії посилити тиск на Київ перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Також РФ хоче прискорити досягнення на полі бою та підготуватися до потенційного наступу через Дніпро.