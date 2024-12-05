Росіяни жадають повернути Херсон. Чи є в них сили форсувати Дніпро (відео)

Ситуація залишається контрольованою

Російські війська продовжують активно наступати вздовж усього Східного фронту і, на думку експертів, готують масштабний наступ на Херсон. Для цього їм доведеться форсувати Дніпро, що може стати для військових РФ справжнім самогубством.

Про це заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. За його словами, ситуація з нашого боку є повністю контрольованою і всі ходи ворога давно "записані".

Відомо, що росіяни можуть вже найближчим часом розпочати наступ на Херсон, форсувавши Дніпро. Окупанти звозять у райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ та готують війська. Також тут підготовлено близько 300 човнів для перетину річки.

Проте спроби армії РФ форсувати Дніпро швидше за все зазнаватимуть невдач, оскільки про плани ворога відомо українському командуванню і ситуація під контролем.

"Засоби вогневої поразки, військова розвідка працюють і спрацюють так, що ворогові мало не здасться. Крім цього, сьогодні командуванню Сил оборони Півдня та вищому командуванню відомо про все, що ворог збирає і може накопичувати, про всі дії, які росіяни планують", — наголосив Братчук.

Крім цього, інформатори партизанського руху "Атеш" повідомляють про те, що російські військові вже роблять спроби форсувати Дніпро у районі Херсонської області, але при цьому регулярно тонуть.

Це відбувається через погану підготовку та складні умови місцевості, з якими солдати армії РФ просто не здатні впоратися.

"Агент руху "АТЕШ" з 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту РФ повідомляє, що нещодавно солдати з його підрозділу потонули при спробі висадитися на острів Білогрудий у дельті Дніпра. Під час операції двоє військовослужбовців потрапили під удар дрона, втратили контроль та впали з гідроциклу, не зумівши вибратися.

Такі випадки у російських військах не рідкість. Російські військовослужбовці деморалізовані, їх відправляють на острови як покарання, а подібні інциденти ще більше підривають їхній моральний дух", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з моменту російського вторгнення мільйонне населення Херсонської області скоротилося до 158 тисяч осіб. У Херсоні 2022 року проживало 250 тисяч осіб, а зараз лише 60 тисяч.

На думку українських офіційних осіб, можливий наступ на Херсон може бути частиною плану Росії з посилення тиску на Київ перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 1 грудня, росіяни безпілотником вдарили по пасажирському автобусу у Херсоні. За попередньою інформацією, загинули троє людей. Ще семеро людей отримали поранення.